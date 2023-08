Kun i Ekstra Bladet

Uvejret indtraf, og jeg flygtede til Italien for at nå fem dages sommer frem for storm og vejrkatastofe i Danmark. Så her er jeg. I Ligurien.

Jeg har været her en del gange før, og til trods for, at der her i det smukke Cinque Terre-område laves glimrende lokal vin, så er det i langt højere grad øvrige italienske vinregionale vine, jeg finder på kortet og hylderne hernede.