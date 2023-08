Mad & drikke ... 4. aug. 2023 kl. 14:41 Gem artikel Gemt artikel

Vineksperten: Hvad skal vinen koste - og hvem skal betale?

Dyre dråber: Ekstra Bladets ekspert betalte alt for meget for et lillebitte glas rosé på en strandbar - og også priserne på restauranter er helt kukkuk, afslører hun her