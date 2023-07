Kun i Ekstra Bladet

Hvis du nogensinde har været i Toscana eller skal derned i sommerferien, giver det helt mening at have mødt en masse supertoscanere. For toscanerne er bare et super folkefærd, hvis du spørger mig.

Dygtige, udadvendte, stolte, hjertelige, gæstfri og sågar ret pæne. Ja, jeg har for længst tabt mit hjerte til Toscanas landskab, byer, mentalitet, historie og vin.