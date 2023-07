Mad & drikke ... 21. jul. 2023 kl. 13:14 Gem artikel Gemt artikel

Vineksperten: Værd at vide om chardonnay

Det er en meget udbredt drue, som nok kan kaldes den mest succesfulde drue. Den findes i så mange variationer så mange forskellige steder i verden, at det næsten er umuligt at beskrive dens identitet. Bliv klogere på chardonnay her