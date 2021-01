McDonald's i historisk bommert: Udsolgt

McDonald's store og meget omtalte danske kampagne med en gourmet-agtig bearnaise-burger udviklet af Michelin-kokken Paul Cunningham fra Henne Kirkeby Kro, er kuldsejlet.

- Vi er blevet overvældet af interesse fra danskerne, så vi må desværre melde udsolgt. Enkelte restauranter må allerede skuffe gæsterne, og vi forventer, at Homestyle Bearnaise er udsolgt i alle restauranter fra på søndag, siger Marie Hürdum, marketingdirektør hos McDonald's Danmark.

Det er det udenlandsk producerede røgede løgpuré og bearnaise-mayonnaisen, der er blevet en mangelvare, som burgerkæden først kan skaffe hjem, så burgeren først kan reintroduceres i midten af uge 7 (Som begynder15. februar).

Historisk

– Vi håbede, at det blev stort, men vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at dette kunne ske. Kolleger, som har været hos McDonald's i mange år, husker ikke, at vi nogensinde tidligere har måttet trække en burger fra markedet på denne måde, siger Marie Hürdum.

Hun forsikrer om, at der ikke er tale om et marketing-stunt, sådan som nogle kritiske læsere og journalister kunne tro. Eksempelvis fik gourmetburgerkæden Gasolin masser af opmærksomhed ud af kun at servere et begrænset antal burgere dagligt, hvilket fik folk til at synes, at de alene af den grund var særligt eksklusive.

Ærgrelse

- Vi ærgrer os virkelig over ikke at kunne glæde kunderne med det, de efterspørger, siger Hürdum.

McDonald's sætter nu sin storstilede markedsføringskampagne på pause. Det er især reklamer på websites og sociale medier, der fjernes, indtil burgeren atter er på menuen.

Homestyle Bearnaise består, når den er til rådighed, af en briochebolle med røget løgpuré på bunden, så bøffen, ost, salat, nogle små tynde og sprøde kartoffelsticks, ristede løg og en bearnaise-mayonnaise med rigtig meget estragon og eddike.

Kampagnen løber til 12. april i år.