Nu reagerer Apple

Historien om at fotobiblioteket på din iPhone bliver scannet af Apple, for at fange billeder af seksuelt misbrug af børn, har ramt forsiderne på medier over hele verden de seneste dage.

Et fotomatch udløste anmeldelse til myndighederne, forlød det.

I et sjældent interview reagerer Apple og har sendt softwarechef Craig Federighi ud til frontlinjen for at nedtone sagen. Det sker i et langt interview på Wall Street Journal.

– ”Vi ville ønske, at budskabet var kommet lidt mere klart frem,” fortæller Craig Federighi Wall Street Journal (WSJ).

Afviser scanning

I interviewet lægger Craig Federighi vægt på, at systemet ikke scanner indholdet på brugernes telefoner.



Først i det øjeblik et foto sendes til iCloud undersøger systemet, om billedet er kendt i databasen CSAM, som US National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) står bag.

CSAM er et register med digitale fingeraftryk af kendte ulovlige billeder med seksuelt misbrug af børn.

Din Apple-konto lukker ikke med ét match

Craig Federighi fortæller i interviewet med WSJ, at Apple ikke lukker din iCloud-konto eller Apple ID ved et enkelt match.

Der skal ”omkring 30 matches til” inden kontoen markeres til manuel gennemgang. Er der tale om ulovligt materiale bliver de relevante myndigheder informeret.

Ifølge Apple kan brugerne stadig have billeder af deres børn i badekarret på deres telefoner,og i iCloud, uden at blive anmeldt.

Apple: Facebook gør det også

Apple fortæller desuden, at Google, Facebook og Microsoft også sammenligner billeder fra brugerne med CSAM-databasen.

Apple kommer først med nu, da de “ville sikre brugernes privatliv ved ikke at analysere selve billederne”.

SpyPhone

Siden annonceringen af den nye funktion, der i starten kun søsættes i USA, har kritikken haglet med. Den verdenskendte whistleblower Edward Snowden, har kaldt iPhone for ”SpyPhone.

Der er også sendt et åbent brev til Apple, som næsten 8.000 bekymrede personer og organisationer har skrevet under. Opfordringen er, at Apple skal stoppe scanningen.

Craig Federighi afviser overfor WSJ, at funktionen er en bagdør til brugerens iPhone eller data.