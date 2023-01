Nyt eltip kan give store besparelser

Set over en hel dag varierer elpriserne lidt som en rutsjebanetur.

Alt afhængigt af dit elselskab og hvor du befinder dig i landet, så går priserne op og ned, som dagen skrider frem.

Men det er ikke en umulig mission at spare penge på elforbruget, for der er faktisk en periode, hvor det er muligt at spare cirka 1 kr./kwh. Hvis dit lokale elnetselskab har skiftet til den nye tarifmodel 3.0.

Dog kræver det nok lidt tilvænning og en ny døgnrytme, før du kan nyde godt af en lavere elpris. Det skriver Børsen.

Men hvis du alligevel ligger vågen om natten over høje elpriser, så er det bare at sætte både vaskemaskine og opvaskeren til at køre i nattens mulm og mørke. For i nattetimerne fra 00-05 er der faktisk er en hel del penge at spare på elforbruget.

Ikke højst overraskende er det om morgenen og især i ulvetimen, at elpriserne på begge sider af storebælt når sit højeste punkt. Så hvis du kan komme op af fjerene og få klaret lidt af de tjanser, der kræver elektronisk bistand, så er der en klar økonomisk fordel at finde.

