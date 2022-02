Overrasker før årets store mobillancering

For et år siden kom topmodellen Samsung Galaxy S21 på gaden. Nu godt et år senere har en ny model i serien set dagens lys. Navnet er Samsung Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE er en såkaldt 'spin-off'-model; en telefon som er baseret på en topmodel, men hvor der er skåret hjørner, for at holde prisen nede. Værdi-for-pengene er netop det budskab, som Galaxy S21 FE præsenteres med. FE står i øvrigt for Fan Edition.

Jeg har tidligere skrevet en pæn anmeldelse af mobilen, men også tydeligt bemærket, at den noget høje pris og et kamera, der er for ringe, betyder, at man skal tænke sig om, inden den købes.

Nu har det vist sig, at mobilkøberne er pænt ligeglade med en lunken anmeldelse. Galaxy S21 FE er fra dag ét blevet et salgshit.

I top-10 de fleste steder

Selvom Samsung Galaxy S21 FE kun har været omkring 20 dage i butikkerne, lykkedes det alligevel telefonen at komme på top-10 hos Telenor, Telia og 3, når vi ser på mobilsalget i januar.

Det er desuden værd at bemærke, at forgængeren Galaxy S20 FE fra 2020 også nåede top-10 i januar, dog kun hos et enkelt teleselskab.

Køb Galaxy S21 i stedet

Et kig på Pricerunner afslører, at Galaxy S21 FE og den model telefonen er baseret på, Galaxy S21, ligger side om side på prisen. Telefonerne koster begge omkring 4.700 kroner.

Personligt anbefaler jeg Galaxy S21, da det trods alt er en topmodel, hvilket FE-modellen ikke er.

Selvom Galaxy S21 er på vej ud af markedet til fordel for Galaxy S22, er S21’eren stadig et rigtigt godt køb. Så længe Galaxy S21 er tilgængelig er denne mit valg.

Du kan allerede nu se de forventede danske priser på Galaxy S22-serien, der snart præsenteres.

Afbetalingsordninger lokker

Teleselskaberne formår via abonnementssammensætninger og afbetalingsordninger at få Galaxy S21 FE til at fremstå billigere end Galaxy S21, hvilket nok forklarer det gode åbningssalg i januar måned.

Samsung får formodentlig et godt salg af Galaxy S21 FE hen over 2022, Forgængeren har solgt over 10 millioner eksemplarer, hvilket er ret godt for en spin-off-model.

Til sammenligning solgte Galaxy S21, i de første seks måneder af 2021, 13,5 millioner styks på verdensplan.

Den mest populære telefon i januar 2022 var iPhone 13-serien. Du kan se hitlisterne over mobilsalget i januar her.