Pas på fælderne i forskudsopgørelsen

Danskere med svingende indkomst skal være ekstra opmærksomme på at rette deres forskudsopgørelse til løbende, ellers kan de ende med at betale penge, som de ellers er berettiget til at få

Ældre, der er på vej på folkepension, og unge, der går fra SU til lønindkomst, skal ikke komme sovende til forskudsopgørelsen.

For det er ikke et barmhjertigt foretagende.

Felterne kan virke uoverskuelige, og der kan gemme sig et par fælder eller to i skattejunglen, der er skat.dk. Så her gælder om at være vaks, ellers klapper fælden.

Det gælder især de danskere, som oplever et pludseligt skifte i indkomsten, der i sidste ende kan ende med at skulle betale dumme penge som følge af en uagtsom forglemmelse.

Og det er netop det pludselige skifte i indkomst, der gør især danskere på vej på folkepension eller studerende, som går fra auditoriet til arbejdsmarkedet til risikogruppen for at få et skattesmæk.

Så hvis man stadig har sin lønindtægt skrevet op efter, hvad man har fået og ikke får, så får man ikke del i det, man ellers er berettiget til.

For forskudsopgørelsen retter sig ikke automatisk, selvom pengetilførslen pludselig ser anderledes ud på lønkontoen.

Her har Spar Nord og BDO ifølge Finans to gode tommelfingerregler, hvis du skulle være i tvivl om, hvordan du skal navigere rundt i skattetågen.

Tjener du mindre end 35.700 om måneden før arbejdsmarkedsbidraget bliver trukket fra, skal du sætte indkomsten lidt for lavt, men tjener du mere end 50.000 om måneden før arbejdsmarkedsbidraget, så sæt den da lidt for højt.

Ligger du i grænselandet mellem de to indtjeninger gør det hverken til eller fra, hvad du selv gør, her justerer tallene sig faktisk selv.