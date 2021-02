Pas på: Stor regning til sommerhusejere

De fleste garvede ejere af kolonihaver og sommerhuse har for længst sikret ferieboligen mod dyre frostskader.

For i ugevis har landet stedvis været ramt af hård nattefrost - og vinteren fortsætter de kommende uger, hvor vi risikerer tocifrede frostgrader.

Men mange – især folk fra storbyerne - har under coronapandemien investeret i et fritidshus, hvor der sjældent er tilknyttet en vicevært, som sørger for alt det praktiske.

Vand fosser ud

Vedkommende sørger ikke for at tømme sommerhusets rør for vand, som derfor risikerer at fryse og udvide metallet, som flækker – hvorefter voldsomme mængder vand strømmer ud, når temperaturerne stiger.

I bedste fald løber vandet ud i haven. Du slipper med en vandregning på nogle tusinde kroner. I værste fald fosser vandet ud i huset, som i værste fald bliver totalskadet.

Forsikringen dækker ikke

Springer rørerene eller toilettet i kulden, opstår der typisk vandskade, når vejret igen byder på plusgrader. Hvis skaden skyldes, at fritidshuset ikke har været tilstrækkeligt opvarmet, dækker forsikringen ikke, advarer Trygs forsikringsselskab Alka.

- Som forsikringskunde skal man huske, at man har en tilsynspligt med sin ejendom. Hvis bare man lader stå til, når der varsles hårde frostgrader eller storme, og skaderne bliver endnu større, fordi man ikke har fået tilset sit sommerhus og udbedret en skade, så dækker forsikringen ikke følgerne, siger produktansvarlig Mathias Rode Gjølby fra Alka Forsikring.

Tre råd: Undgå frostskader Sørg for tilstrækkelig opvarmning, hvis du benytter dit fritidshus hele året. Hold en indendørs temperatur på 10 grader under en normal dansk vinter for at undgå skader. Benytter du ikke fritidshuset om vinteren, så sørg for at tømme alle rør og toilettet for vand, inden der er risiko for frost. Køb en frostsikker udendørs vandhane eller sørg for at tømme den helt for vand.

