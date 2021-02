Pizzamand bliver flået - McDonald's slipper

Wolt påstår, at kunderne støtter de små lokale restauratører, men favoriserer McDonald's

’Mange restauranter går en svær tid igennem grundet covid-19,’ konstaterer den finske platform Wolt i sin markedsføring.

Ekstra Bladet har tidligere i dag fortalt, at takeaway-platforme som Justeat, Hungry og Wolt er ved at kvæle landets i forvejen pressede restauratører.

Alligevel forsøger Wolt med argumenter som 'Støt de lokale: Gennem Wolt kan du støtte dine lokale restauranter og hjælpe hårdtarbejdende kurerer til at få det hele til at køre rundt i hverdagen’.

Budkrig: De udsulter din lokale restaurant

Her har 107 takeaway-bude adresse

Vildleder danskerne

Wolt har tilsyneladende opdaget, at mange danskere på Facebook og andre steder tilkendegiver, at de ønsker at støtte det lille lokale burger-, sushi- eller pizzasted i en krisetid.

Men Morten Pedersen, som driver en række restauranter i Aarhus og København mener, at det er vildledning af danskerne:

- De mange danskere, som sympatiserer med kampagnerne om at støtte lokalt, bliver vildledt, hvis de tror, de støtter deres lokale restaurant ved at bestille gennem platformene, siger Morten Pedersen.

De slås om dine mad-bestillinger Tre store takeway-rivaler slås om markedet for app-baserede madbestillinger. Derudover findes også en række mindre tjenester, som fx Room Service, Takeout, Eatmore, Order Yo Yo og Nemtakeaway. Vis mere Luk

Slipper billigere

Faktisk indrømmer Wolt over for Ekstra Bladet, at den store amerikanske kæde McDonald’s, som også bruger Wolt, betaler langt mindre i kommission end små lokale steder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger 10-12 procent, mens andre betaler 30 procent fratrukket en midlertid reduktion.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nazakit Mahmood erkender at have dummet sig. Han er som tusindvis af andre restauratører gået i en slags takeaway-fælde ved at overdrage de marginale profitprocenter, der skulle holde Kebabish oven vande i en tid med lavere omsætning, til platformene, som konkurrerer med alle midler. Foto: Henning Hjorth

- Hvorfor skal en stor aktør som McDonald's betale en markant lavere kommission end en lille lokal restauratør?

- Sådan hænger verden sammen i dag; med udbud og efterspørgsel. Der bestilles typisk flere ordrer fra McDonald’s end måltider fra den lokale pizzamand, svarer Tine Duelund Schou, kommunikationschef hos Wolt.

- Men vi gør en indsats for at promovere de små restauranter, understreger hun.

Wolt: Vi er kun et supplement Nogle restauratører bruger os for meget, lyder det fra Wolt En masse røg i køkkenet, bude med kvadratiske termorygsække i restauranten, men røde tal på bundlinjen. Masser af restauratører er, tvunget af coronakrisen, gået i den nærmest bundløse take-away-fælde, hvor de har gjort sig helt afhængige af platforme som Justeat, Hungry og Wolt - I disse vanskelige tider med nedlukning har mange restauratører typisk færre walk-in-kunder, så nogle kan have en udfordring med, at en for stor del af deres omsætning kommer fra platforme som Wolt, erkender Tine Duelund Schou, kommunikationschef hos Wolt. - Men Wolt er tænkt som et tillæg til en i forvejen sund forretning, som baserer sin indtjening på egne kunder, siger hun og understreger, at Wolt måneden ud har sænket sin kommission med 25 procent som led i en såkaldt hjælpepakke til en nødlidende branche, bedyrer hun. - Vi strækker os langt for at hjælpe restauranterne gennem krisen og har støttet dem med 18 millioner kroner under pandemien.