Priskrig i vente

Skal der gris på gaflen i julemånederne, er der godt ny til de danske forbrugere.

Det tyder nemlig på, at prisen på flæskesteg bliver presset i bund frem mod jul.

Det siger Jais Valeur, der er topchef i Danish Crown, til Avisen Danmark.

Han siger, at supermarkederne for længst har bestilt 'tonsvis' af svinekød hos Danish Crown.

- Vi kan se de ordrer, der bliver lagt ind, og derfor tør jeg godt at sige, at der også bliver konkurrence om flæskestegen i år, siger han til Avisen Danmark og tilføjer, at der 'nok skal komme gode tilbud'.

Ingen af supermarkederne vil af konkurrencehensyn oplyse, hvilke priser på flæskesteg forbrugerne kan se frem til.

Kæmpe priskrig

Ekstra Bladet har været i kontakt med Salling Group, der ejer Netto, Føtex og Bilka. Presseafdelingen oplyser, at man fortsat ikke vil løfte sløret for priserne.

Sidste år blev priserne på især flæskesteg og smør presset helt i bund i julemånederne.

Netto havde det bedste tilbud på flæskesteg, og da det var billigst, lød prisen på 4,75 kroner for et halvt kilo.