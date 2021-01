Ramt af nytårstømmermænd i tre år

'På dette tidspunkt (midnat, red) har vores forsikringstager (fyren, red.) festet i hen ved 12 timer ved at deltage i to fester i tidsmæssig forlængelse af hinanden. Vores forsikringstager oplyser, at der blev drukket spiritus og de var i festligt lag. Samstemmende hermed har skadelidte (kvinden, red.) forklaret, at de begge var fulde. Henset til den tidsmæssige udtrækning, oplysning om indtagelsen og 'de var fulde' har vi lagt til grund, at vores forsikringstager var beruset.

Henset til disse omstændigheder er det vores opfattelse, at det må stå vores forsikringstager klart, at øvelsen kunne 'misse' og han derved kunne rammen en af de tilstedeværende, som var just omkring ham, og som kunne forårsage skade.