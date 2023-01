Rekordlave gaspriser: Vil kunne mærkes på regningen

Efter et år med gaspriser på himmelflugt ramte gasprisen mandag det laveste niveau siden 21. februar 2022.

Det usædvanligt varme nytårsvejr er nemlig skyld i en faldende efterspørgsel på naturgas, som har banket prisen helt i bund.

Prisen er nemlig faldet med hele 7,9 procentpoint, så prisen 2. januar 2023 ramte 73,50 euro per kilowatt-time. Milevidt fra august måneds højdespring på op mod 350 euro per megawatt-time.

- De faldende priser betyder lavere udgifter til energikøbet - og det er jo grundlæggende godt for forbrugere og virksomheder, der bruger gas, siger direktør i DI Energi, Troels Ranis, til Ekstra Bladet.

Vil kunne mærkes

Ifølge Troels Ranis vil prisfaldet kunne mærkes både blandt de 400.000 danskere, der benytter sig af et naturgasfyr, samt virksomheder, der benytter sig af gas.

Annonce:

- Det er naturligvis dejligt at træde ind i et år med lave gaspriser, selvom de er højere, end vi har oplevet de seneste år. Men det er trods alt ikke så stresset en situation vi står i, og der er adgang til gas - så forsyningssikkerheden er også på plads, siger han.



De lave gaspriser skal dog ikke ses som opfordring til at fyre for livet løs - der er nemlig lidt rejsetid, før prisfaldet forplanter sig fra markedet, det handles på, til gasregningen.

- Der er lige en måneds tid, fra markedsprisen slår igennem på detailmarkedet, hvor forbrugerne jo køber ind. Men vi skal nok komme til at mærke effekten af de lave priser, der er lige nu, siger Ranis.