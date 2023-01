Så nemt er det: Spar mange penge

Det er nu blevet endnu nemmere og hurtigere at få overblik over, præcis hvor mange penge du kan spare

Sjældent har der været et så stort fokus på elpriser i Danmark, som det er tilfældet i øjeblikket.

Energikrisen er over os, og det har fået mange danskere til at tænke en ekstra gang over forbruget i hjemmet.

Derfor lancerede Ekstra Bladet i efteråret en energiside, hvor det hurtigt er muligt at få et overblik over de aktuelle priser og se, hvad de forskellige apparater i hjemmet bruger af strøm.

Ny funktion

Energisiden er netop blevet opgraderet, så det nu er muligt på en nem og overskuelig måde at se, præcis hvor meget du kan spare ved at udskyde starten af de forskellige el-apparater.

Funktionen tager højde for den aktuelle pris, hvorefter du får mulighed for at justere, hvor lang tid dit apparat skal køre. Herefter kan du se, præcis hvor meget du kan spare i kroner og øre ved at udskyde starten til et tidspunkt, hvor prisen på el er billigere.

Eksempelvis kan du i øjeblikket spare knap 100 kroner ved at udskyde opladningen af din elbil.

Du kan i øvrigt tilgå energisiden ved at scrolle en smule ned på forsiden af eb.dk.

Du kan få det samlede overblik her.