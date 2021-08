Samsung banker prisen i bund

Mobilproducenter som Samsung vil gøre telefoner, der kan foldes ud fra en lille til en stor skærm, til det næste must have produkt; produktet som køberne ikke kan undvære.

Her i 2021 prøver Samsung markedet for foldbare telefoner af med Galaxy Z Fold3 og Galaxy Z Flip3.

Denne gang ser det ekstra spændende ud, da priserne er reduceret en del - særligt på den ene model.

Tredje forsøg

Nu er vi på tredje generation af Samsungs to foldbare nyskabelser og børnesygdommene lader til at være rystet af. I hvert fald på papiret - vi har jo ikke testet dem endnu.

Telefonerne, Samsung Galaxy Z Fold3 og Samsung Galaxy Z Flip3, er markant mere robuste end tidligere generationer, lover Samsung.

Blandt andet er de modstandsdygtige overfor vand og selve konstruktionen har ligeledes fået en opgradering. Derfor tyder det på, at hængslerne ikke i løbet af kort tid, kommer til at knase af sand og lommeuld.

Samsung Galaxy Z Flip3 fylder ikke ret meget i hånden, når den er lukket sammen (Foto: Samsung)

Kameraet er gemt væk

På den store model, Galaxy Z Fold3, har Samsung lagt et af selfie-kameraerne ind under skærmen, så man slipper for det grimme hul i skærmen.

Hvordan det har påvirket billedkvaliteten kommer jeg tilbage til i en anmeldelse hen mod salgsstarten.

Under-screen-kameraer er noget som flere mobilproducenter eksperimenterer med, men i Danmark er Samsung først på markedet.

Motoren der driver telefonerne er topmodel-processoren Qualcomm Snapdragon 888.

Samsung Galaxy Z Fold3 er topmodellen og også den klart dyreste. Den er dog lidt billigere end den tilsvarnede model fra 2020 (Foto: Samsung)

Priserne: Langt flere kan være med

Ny teknologi som telefoner og skærme der kan foldes sammen, er normalt hundedyr, hvilket også hidtil har været tilfældet for Fold- og Flip-serien.

Sidste år kostede flipmodellen 12.399 kroner, mens fold startede ved 15.799 kroner. Nu er Galaxy Fold-modellen kommet under 15.000, mens Flip-modellen er helt nede omkring 8.000 kroner.

Her er priserne på 2021-udgaverne:

Samsung Galaxy Z Flip3: 8.199 kroner (128 GB lagerplads)

Samsung Galaxy Z Fold3: 14.199 kroner (256 GB lagerplads)

Med den nye prissætning er det mere sandsynligt, at flere af mobilkøberne tør prøve den nyeste teknologi af. Med rette kan man sige, at Samsungs klaptelefoner hidtil har været forbeholdt de få udvalgte.