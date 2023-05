Sker igen i USA: Bankaktier i frit fald

Der har været fart på finansmarkederne, siden Sillicon Valley Bank gik ned, og nu falder flere aktier endnu engang stort.

PacWest Bancorp er ved børsåbningen torsdag faldet hele 40 procent, skriver Euroinvester.

Men det er ikke kun PacWest Bancorp, der lyser rødt ved børsåbningen. Også Western Alliance falder med over 18 procent, mens Paramount Global falder med omkring 20 procent.

Frygt for kollaps

Dermed følger de amerikanske aktier den seneste tids kedelige tendens, hvor blandt PacWest tirsdag med 34,5 procent til 5,94 dollars, og Western Alliance faldt med 24,1 procent til 27,65 dollars.

Det var tilbage i marts, at Silicon Valley Bank kollapsede og sendte chokbølger gennem den internationale finansverden.

Sidenhen har også First Republic Bank oplevet kursfald på aktiemarkedet, og mandag blev det officielt, at aktiviteterne blev overtaget af JP Morgan.

Annonce:

- Den første udfordring er, at den turbulens, som vi har set med de stigende renter, den er nok blevet afsløret i Silicon Wally Bank, ved at man skiller fårene fra bukkene, og man ser, hvem er det, der driver sin forretning godt, og hvem, der driver den mindre godt. Altså hvilke banker, der har en manglende risikostyring, sagde investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Han mente dog, at der ikke er grund til bekymring for et lignende billede for danske banker.

- Vi står i en anden situation i Danmark, selvom penge er en global vare, så er den danske økonomi bomstærk, vi er stærke med beskæftigelse, og samtidig har vi overskud på de interne og eksterne balancer.