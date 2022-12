Smør-krigen i fuld gang: Priserne rasler ned

En fedtet kamp udspiller sig netop nu i de danske supermarkeder. Kampen om smørret. Og supermarkedskæderne konkurrerer benhårdt om forbrugernes gunst ved at sende priserne i bund.

Netto har lagt sig i førertrøjen med en pris fra lørdag på 7,95 for 200 gram Lurpak, mens blandt andet Fakta, Aldi og Lidl er lige i hælene på konkurrenten med en pris på omkring de 10 kroner.

Lave priser på det hvidgule guld har tidligere fået forbrugerne i kog, efter de tidligere på året måtte gå forgæves da smørret røg ned fra supermarkedshylderne, som var det tiltænkt varmt brød.

'En investering'

Men prisændringerne skyldes hverken et pludseligt fald i inflationen eller en eksplosivt vækst i bestanden af køer.

Fra Netto lyder det, at de uhyrligt lave priser er 'en investering' og egentlig en dårlig forretning.

Annonce:

- Når vi sætter prisen, som vi gør hos Netto, så er det fordi vi investerer i en vare. Og det er ikke nogen god forretning for os, når vi sætter den til 7,95 på smør. Det gør vi, fordi vi ved, at smør er en attraktiv vare og især er det op til jul.

- Vi gør det, fordi vi gerne vil være dem, som kunderne foretrækker her hen over julen, siger Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group, til Ekstra Bladet.

Netto og Irma har for nyligt udkæmpet en regulær skiltekrig - men når det kommer til smør er prisforskellen blot 20 kroner pr. kilo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Netop smørpriserne har været et hedt emne de seneste par måneder, og i september toppede priserne med en kilopris på ca. 140 kroner kiloet. Kiloprisen er i Netto-regi således raslet ned til 40 kroner kiloet på blot et par måneder.

Julevarer i høj kurs

Sidst prisen ramte 10 kroner for en pakke på 200 gram, førte det til håndgemæng og råb i Bilka, da de smørglade masser strømmede til for at få del i festen. Et scenarium, som Jacob Krogsgaard ikke håber gentager sig, nu hvor prisen har ramt to kroner under det tidligere brændpunkt.

Annonce:

- Vi håber ikke, at det kommer til at ske. Men ingen tvivl om, at vi ser frem til en stor og travl weekend i Netto. Derfor har vi også sat en begrænsning på 3 stk. pr. kunde, som vi håber kan lægge en dæmper på, udtaler han.

Adspurgt om hvorvidt man kan se frem til yderligere prisfald på julevarerne, ligesom da prisen på 500 gram flæskesteg sidste år lå omkring 5 kroner, holder Krogsgaard dog kortene tæt til kroppen.

- Det kan jeg ikke indvie dig i. Dem holder vi for os selv, indtil vi frigiver avisen. Men det er klart, at vi er meget opmærksomme på prissætningen på mælk, smør, fløde og flæskesteg, som mange jo skal ud og have fat i her til jul, siger han.