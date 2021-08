Sony – som stabilitet

Sony Xperia 1 III er en topmodel, du vil elske, hvis dit krav til en ny smartphone er stabilitet, lang batteritid og godt kamera.

Kvalitet koster. Helt præcis 9.999 kroner er den vejledende pris, hvilket i min bog er helt skudt ved siden af.

Nok er det en god telefon, men i forhold til Sonys yderst begrænsede markedsandel, burde de have valgt en anden prissætning for at få kunder i butikken.

Næsten som et rigtigt kamera

Xperia 1 III har en to-punkts kameraudløser. Halvt ned fokuserer. Helt i bund skyder billedet. Selvom det lyder underligt at have en fysisk kameraknap, hvor alti normalt sker på skærmn, giver knappen bare en unik fotooplevelse.

Det er næsten som at stå med et rigtigt kamera i hånden.

Sony har tilmeld skabt en kamerasoftware, der trækker spor op til Sonys Alpha-kameraserie.

I næsten alle lysforhold får du gode skud med Sony Xperia 1 III.

Du kan læse mere om kameraet i Xperia 1 III her og se fotoeksempler.

Specifikationer: OnePlus Nord 2 5G Skærm : 4K, 120 Hz, 6,5 tommer

: 4K, 120 Hz, 6,5 tommer Processor : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Kamera 1 : 12 megapixels, hovedkamera

: 12 megapixels, hovedkamera Kamera 2 : 12 megapixels, telefoto

: 12 megapixels, telefoto Kamera 3 : 12 megapixels, ultra vidvinkel

: 12 megapixels, ultra vidvinkel Frontkamera : 8 megapixels

: 8 megapixels RAM : 12 GB

: 12 GB Lagerplads : 256 GB

: 256 GB Mål: 165 x 71 x 8.2 mm.. Vægt: 186 gram Vis mere Vis mindre

En stabil ”ikke Kina”-telefon

Sony satser ikke på blingbling og opreklamerede ubrugelige funktioner. Det handler om det sikre, der fungerer stabilt. Når du står med telefonen i hånden, er du ikke i tvivl om, at dette er en stabil telefon.

I tiden hvor kinesiske mobilproducenter gør mere og mere væsen af sig i vesten, vil nogle mobilkøbere foretrække en ”ikke kinesisk” smartphone.

Med sit japanske opgav ligger Sonys sig således i samme kategori som Samsung og Apple med henholdsvis Sydkoreansk og amerikansk udgangspunkt.

Høj varmeudvikling

Denne telefon leverer mere ydelse end du er i stand til at bruge, men desværre har Sony ikke styr på varmeudviklingen fra processoren. Selv uden særlig hård belastning, føles telefonen ubehagelig varm.

Varme er et udtryk for spildt energi, hvilket heldigvis kun kommer til udtryk som varme. Apps gør hverken ned, bliver ustabile eller hakker.

Skærmen har 4K-opløsning, hvilket er vildt for en smartphone, men i dagligdagen kan du ikke umiddelbart se forskel på denne skærmtype og en ikke-4K-skærm i en konkurrerende smartphone.

Uheldigvis er lysstyrken fra skærmen ikke så god, som hos konkurrenterne. En Samsung Galaxy S21 Ultra har næsten dobbelt så meget lys, som Xperia 1 III – målt i nits.

Min vurdering: Det er en Sony!

Sony Xperia 1 III er på mange punkter, en rigtig god smartphone, der desværre er prissat alt for højt. Det ændrer dog ikke ved, at hvis du holder af Sony og hvad de står for, så er det relevant at se nærmere på telefonen.

Xperia 1 III er ikke perfekt, men det er et sikkert valg til dig, der ikke skifter telefon hele tiden.

Det mest bekymrende for mig er, at Sony kun lover opdateringer af Xperia 1 III til og med Android 12. Det vil sige, reelt kun én Android-version frem.

Hvis du vil have flere detaljer om Sony Xperia 1 III kan du læse min store testgennemgang her.

