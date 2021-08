Stor forbedring af iPhone-kameraet

Hvis du er træt af lysreflekser og genskinsprikker på billederne fra dit iPhone-kamera, er der gode nyheder.

Apple forbedrer kameraet, når den næste store opdatering af softwaren til iPhone udsendes i efteråret. Det skriver Reddit-brugeren Doubleluckstur, ifølge The Verge.

Opdateringen hedder iOS 15.

Ifølge Doubleluckstur fjerner den fjerde betaversion af iOS 15 automatisk genskin og lysreflekser på billeder, som er taget i modlys.

Kameraet på de seneste iPhone-modeller har flere steder fået kritik for, at have problemer med netop genskinsprikker og lysreflekser også kaldet ”lens flare”.

Sådan virker det

Lige efter billedet er taget, vil man stadig se reflekserne, men efterfølgende sørger den automatiske digitale billedbehandling for at optimere billedet og fjerne reflekser.

På Reddit er der diskussioner om, hvor godt rettelsen fungerer. Men det kan altså afhænge af, hvilken iPhone-model man har.

Nye iPhones får større batterier

Kan stille store krav til processoren

Den automatiske billedbehandling vil sandsynligvis stille store krav til processorydelsen på iPhone.

Lige nu fungerer den nye fotoforbedring kun med telefoner, der har A12 Bionic processor - eller nyere.

Herunder kan du se, hvilke iPhones, der kører på A12 Bionic:

iPhone XS og XS Max

iPhone XR

Det vil sige, at telefoner fra de nævnte henover iPhone 11- og 12-serien samt den kommende iPhone 13-serie, vil være med, når denne funktion frigives.

Ligeledes den billigste iPhone SE til omkring 3.000 kroner vil kunne køre den nye funktion. Du kan læse min test af iPhone SE her.

Snart kan du opdatere din iPhone

Det ventes, at den endelige udgave af iOS 15 med rettelserne til kameraet, bliver tilgængelig i september eller oktober

Ønsker du allerede nu at teste betaversionerne og den nye kamerafunktion, kan du tilmelde dig som testperson via Apples åbne beta.

GUIDE: Sådan kan du prøve iOS 15 (betaversionen) før den frigives