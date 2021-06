Agnete Degn er 15 år, går i 9. klasse og bor i Korning ved Horsens. Hun mener, der mangler fokus på unge, der bliver ramt af alvorlige senfølger.

Oven i svære senfølger efter covid kæmper hun nu også for at finde forståelse for sin sygdom og for ikke at skulle føle sig så alene med de invaliderende følger, som forhindrer hende i at have det aktive og sociale liv, hun var en del af, før hun blev smittet.