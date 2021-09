Sundhed ... 11. sep. 2021 kl. 16:16

45-årige Dan: Jeg skal dø af asbest

Dan Henriksen blev udsat for asbest i sin læretid. Nu er han uhelbredeligt syg af lungehinde-kræft og kæmper hårdt for at nå at gøre Danmark fri for det farlige materiale. Hans store håb er, at han dermed kan være med til at redde et andet menneskes liv