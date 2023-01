500.000 ramt: De skjulte symptomer på livstruende højt blodtryk

For højt blodtryk giver øget risiko for blodprop, hjerneblødning, hjertesvigt. En million er i farezonen, men halvdelen ved det ikke. Sådan får du styr på dit blodtryk

Kender du dit blodtryk? Det er langt fra sikkert, du får symptomer på, at dit blodtryk er faretruende højt. Derfor ved en halv million danskere ikke, at deres forhøjede blodtryk betyder, at de er i forøget fare for at blive ramt af en af de store, livstruende sygdomme: Blodprop.Hjerneblødning. Hjertesvigt.