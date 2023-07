Kun i Ekstra Bladet

Solen skinner, himlen er blå, og hvidvinen er kold. Det er noget af det, vi danskere ser allermest frem til efter en lang vinter i mørket. Men med glæden over, at de varmere himmelstrøg er tilbage, stiger risikoen for bestemte kræftformer også, og det får tusindvis af uopmærksomme danskere at mærke hvert år.