Sundhed ... 23. maj. 2022 kl. 21:48 Gem artikel Gemt artikel

640.000 danskere lider af migræne: Sådan lindrer du smerterne

Migræne rammer mange tusinde danskere, og for nogle kan sygdommen være invaliderende. Der er dog hjælp at hente i både håndkøbs- og receptmedicin. Her får du ekspertens bedste råd til at komme smerterne til livs