Afvist af læger: Overvægtige opsøger privatklinikker for at få slankesprøjte

Flere svært overvægtige danskere opsøger privatklinikker for at få den nyligt godkendte vægttabssprøjte, fordi de løber panden mod muren ved deres almene læge, der endnu er skeptiske omkring ordineringen af medicinen

De populære vægttabssprøjter, der i december blev godkendt af lægemiddelstyrelsen, er slet ikke et nyt påfund.

Lægemidler som Saxenda, Ozempic og Wegovy er i en årrække blevet brugt til at behandle diabetespatienter, men har for nylig taget fart som vægttabsprøjte på det danske medicinalmarked.

Tilbage i december blev sprøjten nemlig receptgodkendt til svært overvægtige danskere. Men det kræver adgang via en praktiserende læge, og de er påpasselige med begejstringen.

Slank på recept: Liv tabte 22 kilo på fire måneder

51-årige Liv Støckel blev i sensommeren afvist af egen læge, derfor gik hun den privatpraktiserende vej. Foto: René Schütze

- Det, vi oplever med vores patienter, er, at de ofte har løbet panden mod muren, når de har spurgt deres læger, om de kunne få udskrevet de her midler, udtaler Jesper Holmelund, speciallæge og ejer af webklinikken Gemini Sundhed.

- Alle dem, vi har, er jo folk, som har en praktiserende læge, som enten ikke har villet udskrive det, eller som de ikke har villet spørge om at udskrive det.

- Og hvad årsagen er til, at de praktiserende læger generelt i sidste ende har lidt svært ved at acceptere udskrivelsen af midler, er lidt svært at gennemskue, men det kan have både med travlhed at gøre og med holdninger at gøre.

Slankemidlerne skal injiceres i maven, hvor det går ind og giver brugeren en mæthedsfornemmelse. Foto: René Schütze

Gør raske mennesker syge

De almene lægers bekymringer går på etiske overvejelser, om slankemidlet omdanner fedme til en sygdom.

- Der, hvor jeg er mest bekymret, er, at folk har nogle urealistiske forventninger og tror, at nu tager jeg det her, og så er det en skid slået, fortæller Bolette Friderichsen, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) til Ekstra Bladet.

- Det er den bare ikke.

- Ved at starte på sådan forløb har du idømt dig selv en livslang kronisk tilstand, hvor du hele tiden skal være optaget af mad.

Og så er det pisse dyrt.

Ozempic, der er udviklet af Novo Nordisk, er tidligere kun blevet brugt til at behandle diabetespatienter. Foto: René Schütze

- Sundhedsstyrelsen vurdering, som jeg læner mig meget opad, og som jeg synes giver god mening er, at de heldbredsmæssige gevinster ved den her, står ikke mål med ulemper og pris, siger Bolette Friderichsen til Ekstra Bladet.

- Det kan også runde op i 45.000 pr. år, og det er så livslangt.

Men prisen har ikke skræmt svært overvægtige vægttabsønskende danskere væk fra den effektive slankesprøjte, fortæller privatpraktiserende læge Jesper Holmelund til Ekstra Bladet.

- Vi har oplevet en øget interesse i slutningen af året, og det passer vel meget godt med, at det blev registreret til brug for vægttab

- Men selve præparatet er jo velkendt og har været i brug siden 2006

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget der bliver doseret af vægttabsmidlet. Foto: René Schütze

Større ting spiller ind

Bolette Friderichsen ser dog stadig, at slankemidlet kun kan fås på recept.

- Hvis alle med en BMI over 30 havde ret til det, så kunne man bare gå ned på borgerservice, blive vejet og få udleveret medicinen, fortæller Bolette Friderichsen.

- Men det er receptpligtigt, fordi flere ting end BMI skal tages med i betragtningen.

