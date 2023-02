Det kan gøre afsindigt ondt at få hold i ryggen, men det dummeste, man kan gøre, er at lægge sig på sofaen. Bevægelse derimod kan lindre smerterne, lyder det fra ekspert

Det er ubarmhjertigt at blive ældre, for pludselig kan én forkert bevægelse betyde, at man er vingeskudt i flere dage. Hold i ryggen kan ramme alle, men selvom det er enormt udbredt, ved man endnu ikke præcis, hvad der udløser det.

Lægevidenskaben er dog ret enig om, at det enten skyldes en krampelignende tilstand i musklerne i ryggen, der spænder for at forhindre kroppen i at bevæge sig forkert, eller at en nerve kommer i klemme i ryggen.