Har man ofte hård mave, kan det være et tegn på, at man har sløv tyktarm. Sådan tester du dig selv

Det er helt naturligt engang i mellem at være forstoppet. Men for nogle er den hårde mave kronisk og kan vare stort set hele livet. Og mange ved slet ikke, at det er dét, de lider af.

– Der er stor forskel på ‘kun’ at opleve en forstoppelse en gang imellem og så være konstant forstoppet. Det skyldes oftest, at man har en såkaldt ‘sløv tarm’, hvor tarmsystemet simpelthen har en langsommere tarmbevægelse end normalt, siger specialsygeplejerske Gerd Johnsen.