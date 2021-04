Belinda har angst: Hackerangreb på hjernen

For 47-årige Belinda Knudsen har bekymringerne taget så meget overhånd, at hun er blevet sygemeldt med angst

Belinda Knudsen har altid bekymret sig om alt fra stort til småt.

Hun vågner ofte om natten med en følelse af, at hun er ved at dø, og da hun forleden skulle på en længere biltur, var hun lige ved at blive hjemme bare af frygt for at køre galt.