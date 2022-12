Vil du også gerne holde dig ung så længe som muligt? Her får du en biohackers bedste råd til at gå målrettet til værks

Hvordan får du det optimale ud af din krop i længst mulig tid? Biohacking handler om at optimere krop og sind, at forebygge frem for at behandle og at benytte teknologi til at måle, hvordan kroppen har det, og hvordan den kan optimeres.

Nickolai Damgaard er biohacker og holder foredrag og har skrevet bøger om biohacking.