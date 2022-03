Bodil Jørgensen gider ikke sex mere

Den folkekære skuespiller har fundet vigtigere ting for hende end et aktivt sexliv

Ekstra Bladet

'Jeg fik så meget pik i går, at jeg næsten ikke kan gå.’

Sådan lød Bodil Jørgensens guddommelige sætning fra videoen ’Frokost med mor’, hvor hun for 15 år siden spillede over for ’sønnen’ Andreas Bo.