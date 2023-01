Jana Mosler, der er læge med speciale i brystkræft, forsøger selv at holde kræften væk ved at spise på en bestemt måde og ved at mærke på sine bryster på det rigtige tidspunkt

For 46-årige Jana Mosler, der er afdelingslæge ved Ambulatorium for Kræftsygdomme på Sygehus Sønderjylland, er det centralt at leve sundt med tanke på, hvad der potentielt kan være med til at holde kræft fra døren. Det gælder, uanset om det handler om kost, motion eller søvn.

- Jeg spiser sundt og varieret og prøver så vidt som muligt at undgå sukker.