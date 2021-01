Chefens mareridt: Smittede seks ansatte

Kloden har nu rundet 100 millioner corona-smittede. Karina Dunkjær er en af dem. Her er hendes historie

Karina Dunkjær fra Askov driver til dagligt sin tøjforretning AJOUR hjemme fra privaten. Da hun i december måned blev testet positiv for corona, havde hun allerede nået at smitte seks piger, hun havde haft på arbejde.

Én ud af 100 millioner Siden starten af 2020, hvor corona-virussen kom fra den kinesiske by Wuhan, har verden kæmpet med sygdommen, og i denne uge rundede vi en kedelig milepæl - 100 millioner smittede. For 100 millioner mennesker verden over har sygdommen altså haft en effekt på livet. Om det er fysisk, psykisk eller begge dele, er forskellig fra person til person. Ekstra Bladet bringer her tre eksempler på, hvordan corona har påvirket livet for en dansker. Vis mere Luk

- Jeg får besked en lørdag midt i december, at jeg tirsdagen før har været i nærkontakt med en, som var testet positiv for corona. Allerede samme dag tager jeg selvfølgelige en lyntest, selvom jeg ingen symptomer har, og den er desværre positiv.

- På vej hjem fra testen vælter hele verden for mig. Jeg tænkte på de mennesker, som jeg havde set. Det var primært mit personale og en massør. Så jeg tog kontakt til dem allesammen, og desværre var seks ud af syv af mine piger også smittede.

- Samme lørdag blev jeg også selv meget syg. Jeg ved ikke, om det var fordi min krop gav efter, eller det var tilfældigt, at symptomerne kom der.

- Jeg fik virkelig ondt i hele kroppen, hovedpine, dårlig mave, mistede min smags - og lugtesans. Jeg kunne ingenting i 14 dage - som i overhovedet ingenting. Butikken var lukket, der var ingen indtægt, min dårlige samvittighed overfor pigerne var voldsom, og jeg var generelt meget presset. Men så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at vende det til noget fornuftigt. Derfor begyndte jeg at skrive tanker, ideer og konkrete ting, som jeg er god til, ned i en dagbog.

Det gør bedre for Karina Dunkjær nu, men hun er stadig ikke helt på toppen. Foto: Anders Brohus

- I dag er jeg stadig ikke på toppen. Jeg har hovedpine en gang i mellem og er slet ikke i samme form både psykisk og fysisk, som jeg var før. Men jeg er på vej, og jeg er i gang med alle mine nye ’coronaideer’ i forretningen.

