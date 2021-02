Corona forlænger vores dårlige liv på ventelisten

Sundhedsvæsenets store coronafokus går ud over andre patienter - mød nogle af dem her. En intern skrivelse fra en hjerte-overlæge udtrykker stærk bekymring for forholdene

Mens tallene for covid-19 er begyndt at pege i en retning, så sundhedspersonalet kan trække vejret lidt roligere, venter nye, store udfordringer med at få behandlet andre patientgrupper.

'Vi har i tiltagende grad svært ved fagligt at retfærdiggøre aflysninger(...) Vi er bekymrede for, hvordan vi står juridisk, hvis en patient lider uoprettelig skade eller død som følge af udsættelse af udredning eller behandling'.

Sådan falder ordene i en del af den bekymringsskrivelse, som formand for Tværfagligt Kardiologisk Specialeråd, overlæge Christian Gerdes fra Aarhus Universitetshospital, for nylig sendte til koncerndirektør i Region Midt, Ole Thomsen. Skrivelsen, som Ekstra Bladet har en kopi af, er en kraftig advarsel om, at det kan koste menneskeliv med de alvorlige serviceforringelser i kølvandet af covid-19 indsatsen.

Risikerer liv og førlighed

Christian Gerdes pointerer over for Ekstra Bladet, at regionerne anerkender, at coronasituationen skal tages alvorligt og tvinger sygehusene til at sætte visse operationer og behandlinger på stand by.

- Vi (sygehuspersonalet) er virkelig stressede og bekymrede og har brug for hjælp fra det politiske system. Man er nødt til at udtænke en langsigtet plan for, hvordan vi på bedste måde tackler ventelisterne med eksempelvis hjertepatienter i kontrolforløb, for vi tror ikke, coronakrisen er forsvundet om et halvt eller et helt år, siger Christian Gerdes, der håber, at der snart kommer skred i tingene.

- En sygdom står jo ikke stille, og vores største bekymring er alt det, vi ikke ved, siger Christian Gerdes med henvisning til de mange patienter på venteliste, hvis kontrolforløb har været skudt til hjørne i op mod et år.

Minister lover handling

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) svarer blandt andet følgende på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad han mener om Christian Gerdes bekymringsskrivelse:

'Udskudte behandlinger i sundhedsvæsenet skal indhentes hurtigst muligt. Derfor har regeringen sikret regionerne fuld finansiering i 2021 til afvikling af udskudte behandlinger. Der er også indgået aftale om en fælles forståelse mellem Dansk Erhverv, Sundhed Danmark og Danske Regioner om, at de private sygehuse kan bidrage til, at patienter kan blive udredt og behandlet så hurtigt som muligt.'

Ole Keses hjerte er i fare Utryghed, frustration og frygt er blevet faste følgesvende i Ole Keses daglige tankesæt. Den 79-årige folkepensionist fra Størlinge ved Næstved har haft et skrøbeligt hjerte, efter at han i 2018 havde en blodprop som følge af forkalkede blodkar i hans højre hjerteklap. Han fik dengang indopereret tre såkaldte stents omkring hjertet og blev stillet i udsigt, at han skulle undersøges en gang om året, fordi hans tilstand er i fare for at blive forværret. Ole Kese blev da også undersøgt 3. januar i fjor et par måneder inden coronakrisens udbrud, men hørte siden intet fra Næstved Sygehus om sin næste årlige, undersøgelse. - Jeg skulle være indkaldt til ny undersøgelse senest 3. januar i år, men da jeg intet havde hørt fra sygehuset midt i december, kontaktede jeg dem selv. De sagde, at jeg stod på venteliste og ville høre fra dem. Men 12. januar i år slap min tålmodighed op, da jeg stadig intet havde hørt, og derfor kontaktede dem igen, fortæller Ole Kese og fortsætter: - Sekretæren oplyste, at de ikke måtte indkalde hjertepatienter, før coronakrisen var overstået, og at det kunne have lange udsigter. - Jeg fik at vide, jeg kan kontakte min egen læge, hvis jeg får problemer. På den måde blev det overladt til mig selv at afgøre, hvor syg jeg er, tilføjer den tidligere fængselsbetjent og blikkenslager med et suk. Utrygt

Ole Kese lægger ikke skjul på, at han - ud over de nævnte tanker og følelser i indledningen - er 'pisse sur', som han siger. - Jeg aner jo ikke, om jeg er købt eller solgt. Det er virkelig ubehageligt og utrygt at gå rundt og vide, at man burde være undersøgt for mere end en måned siden for noget, som jo i yderste konsekvens kan være livsfarligt. Hjertelidelsen gør, at han hurtigt bliver træt og ukoncentreret, og han skal indtage syv forskellige slags piller hver dag, herunder blodfortyndende medicin og tabletter mod for høje kolesterol-tal. - Jo, jeg forstår udmærket godt, at vi står i en usædvanlig og for sundhedsvæsenet enormt belastende situation, men altså, det handler stort set ikke om andet end covid-19, selvom der heldigvis ikke er så mange, der dør af det. - Det er, som om politikerne og sundhedsmyndighederne helt har glemt, at der også findes andre, farlige sygdomme, siger den snart 80-årige hjertepatient. Foto øverst: Ole Kese føler sig utryg og stresset over, at han bærer på en hjertelidelse, som burde kontrolleres, men ikke er blevet det inden for berammet tid. Privatfoto Nederst: Beskeden om, at han skal tilses mindst en gang årligt. Foto: Privat Ole Kese spejder forgæves i mobilen efter en ny indkaldelse. Foto: Privat Vis mere Luk

Carina lagt på is En brækket albue i april i fjor har udviklet sig til et dagligt smertehelvede for 35-årige Carina Thygesen fra Ringkøbing. - Jeg skulle være opereret 16. december, men operationen blev aflyst to dage inden. Den nye operationsdato er sat til 3. marts, men da jeg for nylig ringede for at sikre mig, at datoen lå fast, fik jeg en ny, nedslående melding, fortæller Carina Thygesen og holder en kort pause. Hun er godt klar over, at en ødelagt albue ikke får de store alarmklokker til at ringe hos omverdenen, men for hende er smerterne så overvældende, at det betyder snart sagt alt for hende, hvornår en operation kan lette smertetrykket og gøre dagligdagen mere tålelig. - Derfor var jeg selvfølgelig dybt frustreret, da sekretæren på Skejby Sygehus sagde, at de kun kan se 14 dage frem, og at de endnu ikke har genoptaget (albue)operationerne. I sygehus-terminologien er en albueoperation i kategorien 'planlagt kirurgi'. Den er således ikke akut eller livstruende og har derfor været bag i køen til fordel for det forøgede fokus på covid-19 beredskab. - Nu, hvor smittetallene er på vej ned, forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan få at vide, hvornår de kan operere mig. - Jeg er bare så træt af, at alt handler om corona, selvom jeg selvfølgelig respekterer, at det er en alvorlig sygdom, siger den arbejdssøgende kvinde og tilføjer: - Men hvor længe skal vi vente, når der ser ud til at være styr situationen. Øverst: Carina håber, at det snart bliver hendes tur. Foto: Ernst van Norde Nederst: Beskeden fra Region Midtjylland om, at Carinas aftale er blevet skubbet. Privatfoto Vis mere Luk

De slap igennem nåleøjet Michael Nelson og Steffen Sjøberg føler med Ole og Carina. De kender følelsen af at være på forlænget venteliste. De oplevede de begge under sidste forårs nedlukning. - Det var frustrerende at gå i uvished, så jeg er ekstra glad for at være færdigbehandlet, siger Michael Nelson, 61-årig portør på Horsens Sygehus. Få dage efter genåbningen af Danmark i maj, kom han endelig under kniven og blev opereret for en tilstoppet arterie i venstre ben. Steffen Sjøberg havde en lignende oplevelse med sin diskusprolaps under nedlukningen sidste forår. - Det var smertefuldt og ubehageligt at gå i uvished, så jeg håber for alle på venteliste, at de tages hånd om hurtigt, siger slagteriarbejderen fra Rønne på Bornholm. Øverst: Michael Nelson har nu fået opereret sit ben. Foto: Claus Bonnerup Nederst: Steffen Sjøberg var plaget af en diskusprolaps sidste forår. Foto: Privat Vis mere Luk

Skriv til journalist Torben Rask, trl@eb.dk, hvis du vil stå frem med din historie om, hvordan coronaindsatsen sætter dig tilbage på ventelisterne