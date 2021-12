Corona, RS eller influenza: Lær at adskille symptomerne

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Influenzalignende sygdom og forkølelse kan tvinge dig ned under dynen, men de seneste vintre har coronasituationen gjort det sværere at vurdere, om man er coronasmittet eller 'bare' har fået en klassisk omgang vintersnue - bliv klogere på, hvordan symptomerne adskiller sig fra hinanden, og hvordan du skal reagere, her.