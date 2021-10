Den voldsomme besked hos lægen fik Cutfather til at kaste sig ud i en benhård kamp mod alt for mange kilo, for højt blodtryk og sin værkende krop. Nu kan den 53-årige sangskriver og producer puste ud på den anden side - 30 kilo lettere og med et liv, hvor der igen er lidt plads til det fede, det søde og det dovne.