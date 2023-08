Kun i Ekstra Bladet

Forestil dig, at du er så udmattet, at selv den mindste aktivitet sender dig til tælling. At bare almindelig støj gør dig så træt i hovedet, at du må ligge stille i timevis. Og at din krop bliver så overbelastet af at lave en simpel madret, at den kaster op, når du vil spise den.

Det var i flere måneder virkeligheden for Daisy Rudkjøbing, da hun i foråret blev syg af noget, hun indtil for nylig ikke vidste hvad var.