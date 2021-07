Sundhed ... 4. jul. 2021 kl. 09:29

Dansk forsker vækker opsigt: Sådan forlænger du dit liv

- Alle skal vide, at man selv kan gøre meget for at få sin krop til at ældes langsommere, siger Nicklas Brendborg. Derfor fortæller han nu om hemmeligheden bag et langt liv i en yngre krop