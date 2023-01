Danske forskere: Sådan holder du kræften væk

Gulerødder kan være med til at mindske risikoen for tarmkræft, det viser et nyt dansk og svensk studie

Et æble om dagen, holder lægen på bagen. Sådan lyder et ældre ordsprog. Men i nyere tider, skal man måske nærmere hive fat i et par gulerødder.

I hvert fald hvis man skal stole på de danske og svenske forskere, som nu har påvist gennem et årelangt studie, at gulerødder har gode chancer for at forebygge udviklingen af kræft i tyktarmen.

Det skriver Fyens Stiftidende.

Det er forskere fra henholdsvis kirurgisk forskningsenhed SATCC på OUH Svendborg Sygehuse, Karolinska Hospital og Umeå Universitet i Sverige, som står bag studiet.

Skal testes på mennesker

Studiet er blevet testet og bevist gennem forsøg med rotter, og det næste skridt er derfor nu at teste det på mennesker, fortæller professor og forskningsleder på kirurgisk forskningsenhed i Svendborg, Gunnar Baatrup til Fyens stiftidende.

- I de sidste 20 år har vi intensivt undersøgt det her på alle mulige niveauer. Ikke bare på rotter, men også i laboratorieforsøg, genetiske studier og befolkningsstudier. Vi har fra alle tænkelige vinkler arbejdet på det her, og vi når altid frem til det samme, at gulerødder kan meget vel være kræftforebyggende, og som det ser ud nu, har man større effekt af to gulerødder om dagen end af hele det danske screeningssystem.

Forskerne regner med, at det vil tage dem omkring halvandet år at finde personer, som ønsker at deltage i forsøget.

Forskningen viser, at det skal være bestemte gulerødder, men skal spise for at mindske risikoen for kræft.

Der er tale om en type af gulerødder, som har et højt indhold af stofferne falcarinol og falcarindiol, der har vist sig at kunne hæmme udviklingen af kræftceller.

