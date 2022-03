Sundhed ... 18. mar. 2022 kl. 15:19 Gem artikel Gemt artikel

Derfor kan mænd drikke mere end kvinder

Selvom Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger er det samme antal genstande for mænd og kvinder, er der stadig forskel på, hvor meget de to køn skal drikke for at opnå samme promille. Her kan du blive klogere på hvorfor