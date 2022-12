Din teenager kan udvikle vigtige evner foran gamer-pc'en - se her, hvilke spil der giver de bedste færdigheder

Kun i Ekstra Bladet

Mangt en forælder har gennem tiden revet sig i håret eller råbt lidt for højt i frustration over teenageren, der bruger al sin fritid foran skærmen. Og i medierne har debatten kørt gang på gang med advarsler om alt det forfærdelige, som de til tider voldsomme computerspil kan få børn til at udvikle sig til.