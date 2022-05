Det dør mænd i 60'erne af

Mænd i 60'erne har langt større risiko end kvinder for at blive alvorligt syge af livsstilssygdomme og for at dø af de sygdomme. Forsker og chefpsykolog Svend Aage Madsen forklarer hvorfor, og hvad mændene selv kan gøre ved det

Ekstra Bladet

Torsdag blev verden to store mænd fattigere. Først kom nyheden om, at den amerikanske skuespiller Ray Liotta, kendt fra Goodfellas, var død i en alder af 67 år. Og kort efter blev det kendt, at Depeche Mode-medlemmet Andy Fletcher var død, blot 60 år gammel.

Endnu er det ukendt for offentligheden, hvad de to berømtheder døde af, men faktum er, at mænd i 60'erne er i større risiko for at dø end jævnaldrende kvinder.