Type 2-diabetes er en meget udbredt sygdom, som blandt andet påvirkes af vores livsstil. Læs her, hvordan du selv kan forebygge sygdommen

Ekstra Bladet

Det anslås, at 250.000 danskere lider af type 2-diabetes. Oven i det er der et mørketal på 60.000 danskere samt et stort, ukendt antal, som har forstadier til type 2-diabetes. Det handler oftest om livsstil, men modsat hvad mange tror, handler type 2-diabetes også meget om genetik.

- Type 2-diabetes er faktisk langt mere arveligt end type 1-diabetes.