Diabetes-ramt frygtede corona: Så blev hun smittet

Sophia Mingxué Quach Knudsen fra Aarhus lider af diabetes type 1 og blev smittet med corona tilbage i april. For hende var det mere frygten for at få sygdommen end selve forløbet, der var det værste.

Én ud af 100 millioner Siden starten af 2020, hvor corona-virussen kom fra den kinesiske by Wuhan, har verden kæmpet med sygdommen, og i denne uge rundede vi en kedelig milepæl - 100 millioner smittede. For 100 millioner mennesker verden over har sygdommen altså haft en effekt på livet. Om det er fysisk, psykisk eller begge dele, er forskellig fra person til person. Ekstra Bladet bringer her tre eksempler på, hvordan corona har påvirket livet for en dansker. Vis mere Luk

- Forud for jeg blev smittet, var jeg rigtig bekymret for, hvad der ville ske, hvis jeg blev syg. Jeg havde hørt meget i medierne om, at folk i risikogrupperne ville være særligt udsat, og derfor var jeg - på trods af, at jeg ellers er sund og rask, motionerer, spiser sundt og passer min diabetes godt, bange for, at jeg alligevel ville blive hårdt ramt.

Sophia Mingxué Quach Knudsen fik corona i april måned. Heldigvis mærker hun intet til det i dag. Foto: Anders Brohus

Derfor fik jeg også en enorm klump i maven, da min kæreste blev testet positiv. To dage efter min kæreste havde fået det konstateret, udviklede jeg symptomer og ringede til lægen for at bede om en henvisning til en test.

Da den kom tilbage, var den også positiv.

- Jeg oplevede heldigvis ikke alvorlige symptomer, som krævede lægehjælp, men mere de klassiske, hvor min smags- og lugtesans forsvandt, jeg var træt og rigtig snottet. Jeg var heldig, at jeg kunne isolere mig sammen med min kæreste, så jeg ikke skulle være alene. Vi kom os begge efter cirka ti dage.

- Den dag i dag synes jeg ikke, at jeg oplever nogle senfølger af corona. Jeg fik min smags- og lugtesans tilbage med det samme og har ikke haft mistet den siden. Jeg har stadig enorm respekt for sygdommen og ved, hvor heldig jeg var, at jeg slap så uskadt igennem.

