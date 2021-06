Din guide til frosne kalorier: Her er de helt store syndere

Danskerne elsker is, og med sommervejret stiger forbruget af de kolde nydelser. Men hvilke is er egentlig de største kalorie-syndere - og hvilke kan du måske spise en ekstra af?

Is-sæsonen er over os, og det er noget, mange danskere er vilde med.

Hvis du er bange for, at det sætter sig på sidebenene, så læs med her - Ekstra Bladet har nemlig fået en ernæringsekspert til at gennemgå de helt store is-klassikere.