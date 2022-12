Ekspert: Disse skotyper er skadelige for dig

Kun i Ekstra Bladet

Oftest er det øjnene, der får lov at bestemme, hvilke sko vi skal have på fødderne. Det betyder, at fodtøjet i høj grad er med til at forme vores fødder med blandt andet knyster, ligtorne, hårdhudsdannelser og nedgroede negle, hvilket ikke er særlig rart.

Susanne Johansen er statsautoriseret fodterapeaut i Klinik for Fodterapi i Jyderup.