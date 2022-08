Ekstra Bladet

Gør dig selv en stor tjeneste – få taget en blodprøve, og få undersøgt, hvordan det står til med dit kolesterolniveau.

Hvis der er en historik for kredsløbsproblemer i din familie, eller hvis du har en mistanke om, at din livsstil går ud over dit kredsløb, er det vigtigt at finde ud af det i tide. Så kan du få gjort noget ved problemet, inden det får alvorlige konsekvenser for dit helbred.