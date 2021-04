Ekspert om Johnson & Johnson: 'Klart bekymrende'

USA har bremset brugen af Johnson & Johnsons vaccine mod covid19, efter rapportering af uforklarlige blodpropper hos seks amerikanere, der har fået første stik af vaccinen. Og det er måske ikke så underligt, når man kender historien om AstraZeneca. De to vacciner er nemlig udviklet efter samme princip.

- AstraZeneca er udviklet på en chimpanse-virus, mens Johnson & Johnson er udviklet på menneskevirus. Men begge dele er et adeno-virus, altså et forkølelsesvirus, som man udviklet vaccinerne på, forklarer Jørgen Eskild Petersen, der er adjungeret professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet.

Sjældne bivirkninger

- Det er klart bekymrende, hvis det viser sig, at der er samme bivirkninger i form af blodpropper ved Johnson & Johnson-vaccinen, som det nu er kommet frem, at der er ved AstraZeneca, siger han.

Han oplyser, at også den russiske Sputnik 5-vaccine er udviklet på adenovirus. Den er der dog pt. ingen planer om at benytte i Danmark.

Jørgen Eskild Petersen vil ikke vurdere, hvorvidt de otte millioner doser af J&J-vaccinen, der netop er ankommet til Danmark, bør holdes tilbage. Noget der er så i fald vil påvirke hele landets vaccinationsplan.

- Vi må vente og se, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud, siger han.

Han forklarer dog, at der stadig er tale om meget sjældne bivirkninger taget i betragtning, at både AstraZeneca og Johnson & Johnson er rullet ud i milliardantal over hele verden.

- Der er foretaget meget store kliniske tests i det, man kalder fase 3, hvor 20.000 mennesker eller flere er givet vaccinen, og vi har kunnet se, at de virker, som de skal, og at der ikke er rapporteret alvorlige, hyppige bivirkninger. Derfor er de sendt på markedet.

- Nu gives de i kæmpestort antal, og nu ser vi de sjældne bivirkninger, som ingen overhovedet havde forventet, siger Jørgen Eskild Petersen. Han forudser i samme åndedrag, at der vil blive indrapporteret flere bivirkninger den næste tid, fordi der nu er fokus på sammenhængen mellem især blodpropper og vaccinerne.

Stort mørketal

- Der har måske været flere tilfælde af blodpropper eller andre bivirkninger, som ikke er indrapporteret, fordi man ikke har troet, at der var en sammenhøng. Det sker jo, at folk rammes af blodpropper, selvom de lige er vaccineret. Så jeg tror bestemt, at der er et stort mørketal, og at der vil blive indrapporteret flere bivirkninger den næste tid, siger han.

Han vurderer dog - trods alle de nye oplysninger om de to vacciner - at for især ældre over 65 vil gevinsten opveje risikoen for at tage imod både AstraZeneca og Johnson & Johnson.

- Det kan sammenlignes med, at der er en risiko, der hedder 1:11000 ved at blive slået ihjel i trafikken. Men det er en kendt risiko, derfor sætter vi os glade ud i bilen hver morgen. Her er det en ukendt risiko, men risikoen er stadig meget lille i forhold til risikoen ved en dødelig sygdom som covid19.

- Hvis jeg blev tilbudt én af de to vacciner, ville jeg bestemt tage imod, siger han.