Kun i Ekstra Bladet

Lige inden coronakrisen for alvor ramte, blev Emilie Jensen fra Næstved mor for anden gang. Men den lykkelige begivenhed blev også startskuddet til, at den 26-årige mor tog sin livsstil op til revision. For som mange andre kvinder havde hun taget på under graviditeten, så kroppen havde noget at stå imod med under fødslen - men efter fødslen ville kroppen ikke give slip på de ekstra kilo igen.