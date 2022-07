Ekstra Bladet

Efter et nys følger et ’prosit’, men en prut får ikke på samme måde en hilsen med på vejen.

Prutter kan være et tabu, og derfor ties de ofte ihjel. Hvis man går og er nervøs for, om ens prutter er for mange eller forkerte, kan det derfor være svært at tale med andre om.

Heldigvis fortæller Andreas Munk Petersen, der er overlæge på mave-tarmafdelingen på Hvidovre Hospital, at man ikke skal være nervøs.